Goleiro fala da felicidade no retorno ao Mirassol: ‘Honrado com a chance’ Luiz, que foi revelado pelo Leão no início dos anos 2000 e passou anos no São Caetano, ficará até o término do Paulistão e mostra satisfação com a evolução estrutural da clube

O bom filho a casa torna. O goleiro Luiz, que foi revelado no início dos anos 2000 pelo Mirassol, foi apresentado nesta sexta-feira pelo clube. O jogador, que defendeu no ano passado o Criciúma, ficará no Leão até o fim da disputa do Campeonato Paulista. Ele chega para disputar a titularidade com Kewin.

Luiz não escondeu a satisfação pelo retorno ao local onde sua história no futebol começou e em um momento de crescimento do Mirassol.

– Foi um motivo de muita felicidade receber o convite do Mirassol após a minha saída em 2002. É muito legal poder voltar a disputar o Campeonato Paulista após sete anos e ver o clube que me revelou estruturado. Estou honrado com essa oportunidade. Espero ajudar o Mirassol nesse retorno – afirmou.

O goleiro, de 37 anos, defendeu apenas outros dois clubes na carreira além do Mirassol: o São Caetano (por 12 anos) e o Criciúma (onde atuava desde 2014). O fato de ter feito uma carreira longa em equipes onde atuou é ressaltado pelo jogador como um diferencial na sua carreira.

– Meu início aqui em Mirassol foi difícil porque cheguei muito garoto (17 anos), vindo de outro estado, filho caçula (risos). Mas foi tudo muito rápido. Um ano e meio depois eu já estava indo para o São Caetano na época em que o clube figurou entre os principais do país. Fiquei quatro anos como reserva do Silvio Luiz, e quando ele foi para o Corinthians assumi o posto e permaneci até 2014 vivendo bons momentos e ruins também no clube – disse, antes de completar:

– Em seguida fui para o Criciúma, meu clube até o ano passado. Foram seis anos de muita estrada. Então na minha carreira toda defendi três clubes algo muito raro, mas bem gratificante. Feliz em agora voltar e ver que o Mirassol evoluiu – concluiu o arqueiro.

Luiz já está com o restante do elenco concentrado no Centro de Treinamento do Leão até a conclusão da participação do Mirassol no Campeonato Paulista. O clube retornou aos treinos na última quarta-feira e nenhum atleta teve caso positivo em testes de COVID-19.

