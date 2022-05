Goleiro Fábio salva e Fluminense vence Fortaleza no Castelão

Com grande atuação do goleiro Fábio, o Fluminense saiu da Arena Castelão, na noite deste domingo, com vitória por 1 a 0 sobre Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense teve inúmeras oportunidades, mas não conseguiu tirar o zero do seu lado do marcador.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 11 pontos e começa a sonhar com o G-4, sendo que ainda não perdeu com o técnico Fernando Diniz. Já o Fortaleza continua sem vencer, na lanterna, com apenas um ponto.





O jogo começou com uma chuva moderada, que não levou a má fase do Fortaleza embora. O Fluminense precisou de apenas oito minutos para inaugurar o marcador e jogar ainda mais pressão em cima do time de Vojvoda. Nathan deixou com Luiz Henrique, que entortou Capixaba e mandou no meio do gol para superar Max Walef.

Por causa da chuva, poças começaram a aparecer na Arena do Castelão, gerando mais cuidado por parte dos jogadores. Em uma bobeada, quase a defesa do Fortaleza se complica. Max Walef chegou para afastar o perigo.

Aos poucos, o Fortaleza se soltou e começou a ameaçar o gol de Fábio. Juninho Capixaba mandou uma bomba no travessão, enquanto Sílvio Romero parou em grande defesa do goleiro. O Fluminense baixou a guarda, mas contou com o talento do seu goleiro para ir ao intervalo em vantagem no placar.

No segundo tempo, o Fortaleza foi com tudo para cima e chegou a marcar com Moisés, mas Daronco consultou o VAR e assinalou falta no início da jogada, de Landázuri em Yago Felipe. A decisão irritou muito o técnico Vojvoda e o meia Lucas Lima, que levou o amarelo por ironizar o árbitro.

Do outro lado, o Fluminense também teve um gol anulado. Cano recebeu em liberdade e marcou, mas o atacante estava em posição irregular. Yago Felipe também teve chance de ampliar o marcador para o time carioca, mas o chute passou rente à trave. O bom momento do time carioca durou pouco. O Fortaleza tomou conta do jogo e foi desperdiçando uma chance atrás da outra.

Lucas Lima e Matheus Jussa tentaram, mas não conseguiram acertar o alvo. Quando Renato Kayzer mandou para o gol, Fábio fez um milagre. Tentando evitar o revés, o Fortaleza se jogou ao ataque e deu espaço para o Fluminense, que quase fez com Cano. Max Walef defendeu, mas não impediu que sua equipe conhecesse mais uma derrota no torneio.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Juventude no sábado, às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 18h, o Fluminense faz o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 X 1 FLUMINENSE

FORTALEZA – Max Walef; Landázuri (Lucas Crispim), Marcelo Benevenuto e Titi (Matheus Jussa); Yago Pikachu, José Welison, Hércules (Robson), Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés (Depietri) e Silvio Romero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Vojvoda.

FLUMINENSE – Fábio; Yago Felipe, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; Wellington, André e Ganso (Nonato); Nathan (Samuel Xavier), Cano e Luiz Henrique (Caio Paulista). Técnico: Fernando Diniz.

GOL – Luiz Henrique, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Lima (Fortaleza) e David Braz (Fluminense).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 424.378,00.

PÚBLICO – 37.507 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).