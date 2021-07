Goleiro é liberado pelo DM e atletas do sub-23 integram treino do Corinthians

Cinco atletas da equipe sub-23 integraram o treino profissional do Corinthians nesta segunda-feira (5): os zagueiros Igor Morais, John Lessa e Léo Paraíso; o meia Du Queiroz e o atacante Reffit.

A atividade também contou com o retorno do goleiro Caíque França, liberado pelo Departamento Médico após passar por uma cirurgia de hérnia inguinal.

Desde a sua chegada ao comando do Timão, o técnico Sylvinho tem costumado chamar jogadores das categorias inferiores para compor as atividades, principalmente as regenerativas, onde os titulares do jogo anterior ficaram apenas na parte interna do CT Joaquim Grava.

Nesta quinta-feira (8), o Corinthians enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, pela décima rodada do Brasileirão. Antes o time terá mais duas atividades, nas manhãs de terça (6) e quarta-feira (7).

