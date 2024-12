Goleiro do West Ham está ‘consciente’ após sofrer choque de cabeça no Campeonato Inglês

O goleiro Lukasz Fabianski, do West Ham, protagonizou um lance dramático na vitória de sua equipe de 1 a 0 sobre o Southampton nesta quinta-feira. Ele ficou desacordado em campo após ser atingido no rosto em uma disputa de bola. Após ser retirado de campo de maca, as notícias de momento são animadoras. De acordo com Julen Lopetegui, seu treinador, ele está “alerta e consciente.”

O jogo foi adiado por cerca de oito minutos enquanto Fabianski recebia tratamento médico no campo do St Mary’s Stadium. O jogador polonês de 39 anos se machucou em uma colisão de escanteio e foi substituído por Alphonse Areola aos 36 minutos.

O goleiro do Southampton, Aaron Ramsdale, correu por todo o campo para verificar o estado em que se encontrava seu companheiro de profissão em meio a cenas preocupantes. Fabianski foi então recebido com aplausos ao ser retirado do gramado com uma máscara de oxigênio, mas não precisou ir ao hospital.

“Ele levou uma pancada forte na cabeça, no pescoço e não tinha muita certeza sobre suas ações. Felizmente, a notícia é que ele está falando, está alerta, está consciente”, disse Lopetegui visivelmente aliviado com as notícias.

“Os médicos dizem que ele se sente melhor e bem. Estou otimista. O Fabianski mostrou que recuperou mais ou menos o sentido. Não estou com medo agora. Tínhamos um certo receio antes, mas agora ele está melhor e é um sentimento positivo porque estávamos muito preocupados”, completou o treinador.