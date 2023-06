Goleiro do Athletico-PR brinca e pede para torcida ‘pegar leve’ no consumo de maconha no jogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 16:15 Compartilhe

Um dos grandes destaques do Athletico-PR na temporada, o goleiro Bento Krepski fez um pedido inusitado para os torcedores do clube paranaense após a vitória sobre o Corinthians na noite de sábado, em seu estádio. No seu Twitter, o jogador pediu para que aqueles que gostam de “F1”, gíria utilizada para descrever o consumo de maconha, “pegarem levem na próxima vez”.

De acordo com o relato do jogador, foi possível sentir o cheiro da erva que vinha da arquibancada ao longo do primeiro tempo. Bento fica perto dos torcedores.

O goleiro ainda brincou, agradecendo ao fato de que a primeira etapa não foi tão movimentada. O Athletico venceu o time paulista por 1 a 0 com gol de Vitor Roque. O time continua sem treinador após a demissão de Paulo Turra.

Aos 24 anos, Bento vem acumulando atuações sólidas no gol da equipe paranaense e é cotado para se transferir para o Benfica, de Portugal, ao término da temporada.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias