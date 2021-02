Goleiro Diego Loureiro admite preocupação com futuro do Botafogo

Matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo apenas cumpre tabela nessa reta final do Brasileirão. A diretoria, porém, já iniciou o planejamento para a temporada 2021. O principal objetivo será o retorno à elite nacional.

“Nós temos que pensar no nosso futuro. Espero que dê tudo certo”, disse o goleiro Diego Loureiro, não escondendo a sua preocupação com o que pode acontecer com o clube. Neste sábado, o Botafogo conheceu a sua 20ª derrota em 36 rodadas ao perder para o Goiás, por 2 a 0, em Goiânia.

Diego Loureiro elogiou o futebol apresentado pelo adversário. “Mais uma derrota. O time deles foi muito bem aplicado, souberam usar o que têm de melhor, que é a bola aérea com Fernandão e Rafael Moura”, comentou o goleiro. Os atacantes foram os autores dos gols, ambos de cabeça.

Sem ganhar desde o dia 19 de dezembro – nove derrotas e um empate -, o Botafogo é dono da pior campanha do Brasileirão, com 24 pontos. Assim que o Botafogo teve o rebaixamento decretado, no último final de semana, a diretoria demitiu o técnico Eduardo Barroca e o gerente de futebol Túlio Lustosa.

