Goleiro da Udinese é investigado por envolvimento em apostas

UDINE, 17 JAN (ANSA) – O Ministério Público de Údine, na Itália, abriu nesta sexta-feira (17) uma investigação contra o goleiro Maduka Okoye, da Udinese, para apurar uma possível participação do jogador em um esquema de apostas ilegais.

Caso as autoridades italianas comprovem que o atleta tenha ligação com práticas ilegais de apostas, ele poderá ser banido do esporte por pelo menos quatro anos.

O jornal Gazzetta dello Sport informou que uma agência relatou um fluxo anômalo de apostas sobre a probabilidade de Okoye tomar um cartão amarelo durante uma partida fora de casa da Udinese contra a Lazio em março de 2024. Na ocasião, o goleiro recebeu a advertência aos 64 minutos.

Além de Okoye, o MP de Údine colocou em sua mira o proprietário de uma pizzaria muito frequentada por jogadores e diretores do clube bianconero.

O advogado do goleiro de 25 anos, Maurizio Conti, confirmou as informações veiculadas na imprensa italiana e acrescentou que seu cliente “está calmo”.

Okoye, que é natural de Dusseldorf, na Alemanha, e defende a seleção nigeriana, entrou em campo 14 vezes na temporada, mas está atualmente se recuperando de uma lesão. (ANSA).