Goleiro da seleção de Montenegro morre após sofrer um mal-estar em seu apartamento

15/06/2024 - 10:20

O goleiro Matija Sarkic, do Millwall, da 2ª Divisão do Campeonato Inglês, e da seleção de Montenegro, faleceu neste sábado após sofrer um mal-estar em seu apartamento, segundo a imprensa inglesa. Os amigos chamaram por socorro, mas não conseguiram evitar o falecimento do atleta, que esteve em campo no dia 05 de junho, na derrota de Montenegro para a Bélgica, em amistoso, por 2 a 0.

“Estamos profundamente tristes pela perda trágica do nosso querido Matija Sarkic. Matija não era apenas um atleta notável, mas também um querido companheiro e amigo. Ele foi o presente e o futuro da nossa seleção. Sua morte inesperada nos deixou todos em estado de choque e luto”, afirmou a Associação de Futebol de Montenegro.

Sarkic tinha apenas 26 anos e estava em seu apartamento, em Budva, cidade de Montenegro, quando teve um mal-estar. O laudo da morte do atleta ainda não foi confirmado oficialmente. O Millwall também prestou as suas condolências.

“O Milwall está completamente arrasado por anunciar que Matija Sarkic faleceu aos 26 anos de idade. Todos no clube enviam seu amor e condolências aos familiares e amigos de Matija neste momento extremamente triste.”

O goleiro começou a carreira no Aston Villa e passou por times menores até chegar no Wolverhampton. Jogou ainda pelo Stoke City, antes de ser comprado pelo Millwall. Foram 33 jogos pela equipe inglesa e nove pela seleção de Montenegro, que o convocou pela primeira vez para a equipe principal em 2019.

“Todos no Aston Villa estão profundamente tristes com a notícia do falecimento do nosso antigo guarda-redes Matija Sarkic. Matija ingressou na nossa Academia em 2015 e passou cinco anos no clube, período durante o qual fez sua estreia internacional pelo Montenegro, antes de partir no verão de 2020.Os pensamentos e condolências de todos no clube estão com sua família e amigos neste momento incrivelmente triste”, afirmou o Aston Villa.

Sarkic tem mais dois irmãos ligados ao futebol, Danilo e Oliver, o último com passagens pelo Benfica. O goleiro, no entanto, era o mais famoso deles e vinha se firmando como titular de sua seleção, apesar de ficar de fora do amistoso contra a Geórgia, no último dia 9 de junho.