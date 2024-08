Goleiro chileno Claudio Bravo anuncia sua aposentadoria do futebol aos 41 anos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2024 - 0:34 Para compartilhar:

O goleiro chileno Claudio Bravo, de 41 anos, anunciou nesta segunda-feira (26) sua aposentadoria do futebol em vídeo publicado em suas redes sociais.

“Olá a todos, por meio deste vídeo gostaria de dizer que vou deixar o futebol profissional”, disse ele no vídeo publicado em sua conta no Instagram, em que agradeceu aos companheiros e clubes onde jogou e à seleção chilena.

O goleiro fez suas primeiras defesas em 2003, quando estreou no chileno Colo Colo, onde conquistaria dois títulos locais.

Ele partiu em 2006 para a Espanha, onde jogaria a maior parte de sua carreira, em clubes como Real Sociedad, Barcelona e Betis, seu último clube.

No Barcelona venceu tudo em suas duas temporadas, inclusive a Liga dos Campeões em 2015, quando os ‘culés’ conquistaram a tríplice coroa (LaLiga, Copa do Rei e Liga dos Campeões).

No clube catalão, Bravo emendou oito rodadas sem sofrer nenhum gol no campeonato, somando 755 minutos de invencibilidade, recorde ainda vigente na história do Barça.

A dura disputa pela titularidade com o jovem alemão Ter Stegen o fez fazer as malas para se transferir para o Manchester City de Pep Guardiola em 2016, com o qual conquistou outros oito títulos nacionais, incluindo duas Premier Leagues.

Quero “agradecer ao Colo Colo, agradecer à Real Sociedad, agradecer ao Fútbol Club Barcelona, agradecer ao Manchester City, agradecer também ao Real Betis Balompié, agradecer a todos os companheiros que pude ter ao longo da minha carreira”, disse Bravo na sua despedida.

– Recordista pela seleção chilena –

Bravo também foi capitão e peça-chave da chamada ‘Geração de Ouro’ da seleção chilena, que conquistou a Copa América de 2015 e 2016, seus únicos títulos da história.

“Foi a coisa mais maravilhosa que pude fazer nesta bela carreira, disputar duas Copas do Mundo, disputar a Copa América, conquistar dois títulos pelo Chile, acho que para mim o orgulho foi máximo pela seleção nacional”, disse o veterano.

O goleiro foi fundamental na seleção até os últimos dias e ainda bateu recorde na última Copa América disputada nos Estados Unidos, em 2024.

Em sua estreia contra o Peru, aos 41 anos e 77 dias, Bravo se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida em qualquer edição da Copa América, desde sua criação em 1916, superando a marca do goleiro boliviano Carlos Truco, que detinha o recorde desde 1977 com 39 anos e 322 dias.

“É um momento oportuno, um momento lindo, um momento gratificante na minha vida, em todos os aspectos que podem ser desenvolvidos, então muito obrigado a todos e agora é hora de desenvolver uma nova etapa da minha vida”, disse Bravo.

