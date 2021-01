Goleiro brasileiro exalta empate com apenas 13 jogadores relacionados

Assim como aconteceu no futebol brasileiro recentemente, na partida entre Guarani e Cuiabá, o Sporting da Covilhã, em Portugal, teve surto de casos de Covid-19 em seu elenco antes da partida contra o Estoril, líder da LigaPro. O destaque do confronto foi o brasileiro Leo Navacchio, que fez grandes defesas e garantiu o empate em 0 a 0 fora de casa.

A equipe foi a primeira a não sofrer gols do líder da competição em seu estádio. O goleiro ressaltou esse feito e exaltou a atuação de todo o time para conquistarem o empate mesmo com tantos desfalques.

– Sabíamos que iríamos enfrentar a equipe que vem demonstrando o melhor futebol do campeonato e que, por isso, já seria um jogo muito difícil. O que dificultou ainda mais foram os casos de Covid, que geraram um grande desfalque no time. Porém fomos determinados e mostramos a força do nosso grupo, nos unimos e conseguimos disputar o jogo de igual para igual. Fomos a primeira equipe a não sofrer gol na casa do Estoril e foi um grande mérito dos 13 jogadores que estiveram nesse jogo. – comentou.

Atualmente na 12ª colocação da competição, o Sporting da Covilhã não perde há três rodadas. Leo Navacchio acredita que o elenco pode brigar na parte de cima da tabela e afirma que os jogadores estão passando a entender o estilo de jogo do técnico Nuno Capucho.

– Tenho uma expectativa muito grande na nossa equipe, porque estamos evoluindo a cada dia e entendendo a dinâmica do nosso treinador. Estamos focados e daremos nosso máximo na sequência do campeonato, pois queremos melhorar nossa classificação e incomodar as equipes que estão na parte de cima da tabela. – concluiu.

