Goleiro Bento é oficializado pelo Al-Nassr e será companheiro de Cristiano Ronaldo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 22:30 Para compartilhar:

O goleiro Bento sonhava em jogar na Europa após a disputa da Copa América. Mas acabou seduzido por proposta milionária do futebol da Arábia Saudita e foi oficializado nesta quarta-feira como reforço do Al-Nassr, onde será companheiro do astro Cristiano Ronaldo. Sai do Athletico-PR para ser titular na Ásia.

“Super Bento é amarelo”, anunciou o clube saudita, em post com o goleiro usando a bandeira do Brasil como capa. O Al-Nassr ainda postou fotos da assinatura do contrato até dezembro de 2028 a lado do diretor espanhol Fernando Hierro e do executivo Ibrahim Almuhaideb.

Bento surgiu muito bom no Athletico-PR e, com grandes defesas e enorme regularidade, logo chamou a atenção de Dorival Júnior na seleção brasileira. E também de equipes de fora do País, o que o fez revelar que dificilmente ficaria no futebol nacional.

Depois de analisar algumas sondagens da Europa, ainda com a seleção brasileira nos Estados Unidos, o goleiro se rendeu à oferta dos sauditas, com contrato milionário de cinco temporadas e aceitou jogar na Arábia Saudita.

O Al-Nassr já faz a pré-temporada e Bento se juntará aos companheiros para iniciar as atividades. O clube tem amistosos agendados contra equipes portuguesas para sexta-feira, contra o Marítimo, sábado diante do Farense, no sábado, dia 24 frente ao Portimonense e com o Porto, dia 28, e Bento deve ser observado em alguns deles.

A estreia oficial na temporada está agendada para dia 14 de agosto, diante do Al Taawon, na Supercopa Saudita. O time ainda tem agendado jogo pela segunda rodada da Copa do Rei Saudita, dia 22 de setembro, diante do Al Hazm, enquanto aguarda a divulgação da tabela do Campeonato Saudita.