Goleira do São Paulo comemora vaga na final do Paulista Feminino Sub-20 A equipe feminina da categoria se classificou após eliminar o Corinthians







Titular nos setes jogos do Campeonato Paulista Feminino Sub-20, a goleira Luana foi decisiva na classificação do São Paulo para a final da competição, após eliminar o Corinthians na semifinal.

Na última quarta-feira (27), o Tricolor paulista carimbou sua vaga na fase final do campeonato depois de vencer o Timão por 4 a 2. A jogadora vibrou com o desempenho da equipe.

Para ela, jogar contra o rival no clássico foi uma tarefa complicada, mas destacou os méritos do elenco. O São Paulo feminino Sub-20 havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, mas conseguiu se recuperar no confronto de volta.

– Jogar contra o Corinthians nunca é fácil, é um time muito qualificado e com ótimas jogadoras. O futebol é imprevisível e tem que acreditar no resultado até o fim. Foram dois jogos muito difíceis no qual cobraram muito da parte física e mental. Perdemos o primeiro jogo por 1 a 0 e na segunda partida também saímos atrás do placar. Mesmo assim conseguimos buscar o resultado, o trabalho da equipe e o empenho foram muito importantes para a conquista – avaliou Luana.

Durante todo Paulista Sub-20, a jovem atleta sofreu somente cinco gols em todas as fases. Depois do resultado positivo, aproveitou para ressaltar seu desempenho.

– Gratidão é a palavra. Foi um ano cheio de dificuldades e sentir que a comissão técnica e o time confiam em mim é incrível. Só tenho que agradecer ao clube por mais um ano me acolhendo e me dando essas experiências incríveis – completou.

Neste sábado (30), o São Paulo enfrenta a Ferroviária na briga pelo título. A final será decidida em jogo único às 15h. Luana fez uma projeção para o duelo.

– Vai ser um jogo extremamente difícil. A equipe delas é bem forte. Vamos ter que nos esforçar ao máximo nos treinos para conseguir fazer um grande jogo. Acredito que o resultado virá para a equipe merecedora – concluiu.

