Goleira da seleção, Bárbara apaga fotos com a ex, que assumiu namoro com empresário

Bárbara, goleira da seleção brasileira, resolveu atualizar seu perfil do Instagram e apagou as fotos ao lado da ex-namorada Karina Fogaça. Contudo, ainda manteve duas imagens com ela, a última publicada no dia 21 de março de 2022.

A atualização está confundindo o público, que tem dúvida se o término é recentemente ou não. No entanto, vale destacar que Karina já havia deletado todas as fotos com a atleta. Além disso, assumiu um relacionamento com um empresário e está fazendo uma série de declarações a ele em seu perfil.

Após ser convocada para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Austrália, Bárbara foi criticada nas redes sociais, visto que, para muitos, não está em sua melhor fase como atleta. A goleira, inclusive, chegou a trancar o Instagram e se afastou das redes sociais. Agora, o perfil é administrado por sua assessoria.

