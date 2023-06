Goleador Nkunku é 1º reforço da era Pochettino no Chelsea: ‘Podemos alcançar muito juntos’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 16:14 Compartilhe

O vexame na última temporada, com somente a 12ª colocação no Campeonato Inglês e queda nas competições europeias faz o Chelsea passar por enorme reformulação no elenco. O técnico Maurício Pochettino foi contratado e o clube inglês oficializou sua primeira contratação: o atacante francês Christopher Nkunku, que chega prometendo conquistas ao lado do técnico.

“Não tive oportunidade de falar com ele ainda. Mas meus amigos franceses disseram que é um treinador muito bom e estou entusiasmado por trabalhar com ele. Tenho certeza que o sentimento é mútuo, e mal posso esperar ajudá-lo. Sei que podemos alcançar muitas coisa juntos”, afirmou o jogador.

Revelado no Paris Saint-Germain, o então meio-campista optou por aceitar a proposta do RB Leipzig em 2019, onde virou atacante e foi o destaque do time nas últimas quatro temporadas. Sonhando com grandes conquistas, optou por aceitar o desafio do projeto de reconstrução do Chelsea. O jogador fez 58 gols nas duas últimas campanhas pelo time alemão, além de ter distribuído 24 assistências.

Foram justamente ex-companheiros do PSG que falaram muito bem de Pochettino ao jogador. O técnico argentino passou pelo clube francês por 18 meses entre 2021 e meados de 2022.

“Podemos dizer que sou um trabalhador esforçado. Vou dar tudo pelo clube, pelos torcedores, para ajudar a equipe a trazer alguns troféus. Darei o melhor do meu futebol e espero fazê-los tão felizes quanto estou aqui neste clube”, disse Nkunku, dizendo como é no gramado.

“Em campo sou um pouco quieto, mas posso falar, posso gritar também. Estou muito focado no futebol e em vencer, em fazer tudo certo, então posso dizer que falo com os pés”, filosofou. “Mas é importante, obviamente, falar com os meninos em campo”, disse, celebrando o projeto dos ingleses.

“Acho que o projeto é bom para mim, para me desenvolver como jogador e como homem também. E esta é uma cidade boa, afinal quero melhorar no futebol, quero ganhar troféus e me aprimorar também”, continuou o jogador de 25 anos.

