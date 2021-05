Goleada virou rotina: Palmeiras vence São José e volta à liderança do Brasileirão Feminino Fora de casa, Palestrinas tiveram mais uma grande atuação e saíram vitoriosas, batendo adversário por 4 a 1

A equipe feminina do Palmeiras entrou em campo, nesta quarta-feira (26), contra o São José-SP em busca da liderança do Brasileirão e venceu a equipe paulista por 4 a 1. Com isso, o Alviverde chegou aos 24 pontos e ultrapassou o Corinthians, assumindo, provisoriamente, a ponta da tabela.

>> Otimismo entre Rony e Palmeiras, Donnarumma deve trocar Milan por rival… Veja o Dia do Mercado

>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

O time de Ricardo Belli entrou em campo com Jully; Katrine, Tainara, Thaís (Karol Arcanjo) e Bruna Calderan (Carol Santos); Júlia Bianchi, Duda Santos, Rafa Andrade e Bia Zaneratto (Ary Borges); Carol Baiana (Camilinha) e Ottilia (Chú).

Na primeira etapa, o Verdão teve uma grande atuação e não sofreu sustos. Com isso, conseguiu abrir o placar cedo, aos 14 minutos, com um gol de Thaís. Ainda nos 45 minutos iniciais, Júlia Bianchi ampliou e, nos acréscimos, Bia Zaneratto encaminhou o triunfo alviverde – com o gol, a atacante chegou aos sete tentos na competição e se isolou, ainda mais, na artilharia.

Na segunda etapa, o Palmeiras continuou superior, mas, aos 17 minutos, o São José diminuiu e esboçou uma reação, anotando o seu primeiro e único gol no confronto. A esperança da equipe do interior paulista, porém, chegou ao fim poucos minutos depois, pois, em cobrança de pênalti, Duda anotou o quarto tento palestrino.

No restante do embate, o Verdão seguiu controlando, chegando à meta adversária e sofrendo pouco, apesar de um susto, aos 32 minutos, com uma bola na trave originada após grande jogada do São José pelo lado esquerdo do ataque. Com isso, o confronto foi conduzido ao seu final e o Alviverde saiu, mais uma vez, vitorioso.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 24 pontos e assumiu, provisoriamente, a ponta da tabela do Brasileirão. O próximo embate das Palestrinas será no domingo (30), às 20h (horário de Brasília), contra o Flamengo.

E MAIS:

Veja também