Goleada sobre o Peru deixa Raphinha otimista com o futuro da seleção: ‘Está no caminho certo’

Autor de dois gols de pênalti, que abriram a goleada da seleção brasileira sobre o Peru, nesta terça-feira, em Brasília, Raphinha festejou a segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias e considerou que o Brasil “está no caminho certo”.

“Acho que a gente precisava disso, não só no primeiro jogo. Esse era importante voltar a vencer os dois jogos nessa Data Fifa. Foram dois jogos que a gente soube controlar. Está muito longe de perfeição, mas acredito que estamos no caminho certo”, disse o jogador do Barcelona.

Segundo o meio-campista, o ritmo intenso da seleção desde o primeiro tempo desgastou a seleção peruana. “Acho que o primeiro tempo fizemos um jogo rápido, a seleção deles estava fresca, descansada. Eles estavam com uma intensidade boa. No segundo tempo acho que a maneira que jogamos deixou eles mais cansados e tivemos mais facilidade.”

Quanto ao fato de ter sido escolhido para bater os pênaltis, Raphinha acredita que o Brasil possui mais opções para a função. “A gente tem muitos jogadores que batem bem pênalti. Eu, Paquetá, Rodrygo, Ney. A gente treina durante o período que a gente pode e o professor decide, mas óbvio que ali no campo a gente conversa, quem está mais confiante. Se já fez o gol, deixa para o outro.”