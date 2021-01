Goleada para o Internacional é a pior da história do São Paulo no Morumbi Tricolor sofre seu revés mais duro em casa justamente na reta final da temporada. Última derrota sofrendo cinco gols aconteceu em 2000, mas com diferença menor de gols

A goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional vai deixar duras marcas na história do São Paulo. Isso porque a derrota é a pior da história do Tricolor no Brasileirão e também na história do Morumbi.

A última vez que o São Paulo tinha sofrido cinco gols no Morumbi havia sido em 2000, quando o Tricolor perdeu por 5 a 2 para o Flamengo, depois de abrir uma vantagem de 2 a 0, segundo o historiador Alexandre Giesbrecht.

Na história do Brasileirão, esta foi a décima segunda vez que o São Paulo sofreu cinco gols ou mais na mesma partida, de acordo com o ‘Blog do PVC’. O maior revés sofrido foi um 7 a 2 para a Portuguesa, em 1998.

Das doze goleadas sofridas, somente duas aconteceram no estádio do São Paulo. Em 1969, o Atlético Mineiro goleou por 5 a 2, mas a derrota sofrida para o Internacional por 5 a 1 quebrou o recorde doloroso.

