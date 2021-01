Goleada histórica do Palmeiras sobre o River Plate faz SBT bater recorde de audiência Emissora que comprou os direitos da Libertadores alcançou ótimos números com o Verdão

Não foram somente os palmeirenses que ficaram enlouquecidos com a histórica vitória do Verdão por 3 a 0 sobre o River Plate, em Buenos Aires, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores 2020. O SBT também comemorou bastante o triunfo do time de Abel Ferreira sobre a equipe de Marcelo Gallardo.

Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década

Com mais de 18 pontos de audiência, o canal de Silvio Santos bateu o seu recorde de audiência dos últimos dois anos.

No segundo tempo da partida, quando o Palmeiras fez mais dois gols sobre o River Plate, a audiência chegou a bater 18.2 e ficou perto de ultrapassar a Globo, o que seria algo histórico para a emissora.

>> Veja o chaveamento completo da Libertadores

E MAIS:

O jogo marcou 15.6 de média, 18.2 de pico e 23.2% de share. Foi a maior audiência da Libertadores no SBT, e a melhor média da emissora desde 27 de agosto de 2018.

O SBT garantiu os direitos de transmissão da Libertadores somente para esta edição, e ainda irá transmitir o jogo de volta da semifinal, no Allianz Parque, na semana que vem, além da final no dia 30 de janeiro, em jogo único, no Maracanã.

E MAIS:

Veja também