Goleada do Corinthians contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil dá boa audiência à TV Globo Segundo jornalista, audiência de Corinthians 3x0 Palmeiras é próximo do normal para a faixa horária

A Globo exibiu, neste domingo, duas partidas da Supercopa do Brasil Feminina. Flamengo 2×0 Esmac e o confronto paulista entre Corinthians e Palmeiras, com exibição para o estado de São Paulo. A estreia da competição e da modalidade feminina no domingo trouxe um resultado significativo.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, Corinthians 3×0 Palmeiras rendeu uma boa média de 9 pontos de audiência, em partida válida pela Supercopa do Brasil Feminina. Em comparação com o programa “Esporte Espetacular”, que geralmente ocupa a faixa de exibição na Globo, o “EE” atinge cerca de 8 pontos em média. Os dados são prévios e podem sofrer leve alteração pelo Ibope.

Não é novidade para a Globo liderar a audiências neste período. Mesmo em dias com Fórmula 1 na Band, o “Esporte Espetacular” costuma a manter alguns pontos acima no ranking. No penúltimo GP da última temporada, a Band teve pico de 6 pontos, por exemplo.

