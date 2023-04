Goldman Sachs tem queda no lucro do 1º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/04/2023 - 10:45 Compartilhe

(Reuters) – O Goldman Sachs teve queda no lucro do primeiro trimestre, pressionado pelo ritmo mais fraco de atividade de fusões e aquisições em mais de uma década, enquanto a unidade de banco de varejo continuou pesando sobre os resultados.







O lucro do Goldman Sachs caiu para 3,09 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, ante 3,83 bilhões um ano antes. O resultado por ação recuou para 8,79 dólares ante 10,76 no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira.

A atividade de fusão e aquisição de empresas recuou ao menor nível em mais de uma década no primeiro trimestre, segundo dados da Dealogic.

A receita líquida do banco caiu 5%, para 12,22 bilhões de dólares. O balanço incluiu um prejuízo de cerca de 470 milhões de dólares relacionado à venda parcial do portfólio de financiamentos da unidade Marcus.

O Goldman também está reformulando sua estratégia depois que uma incursão no mercado de banco de varejo, que o presidente-executivo, David Solomon, defendeu por anos, fracassou.

O banco está explorando opções estratégicas para seu braço de consumo, que acumulou prejuízo de cerca de 3 bilhões dólares em três anos, disseram executivos a investidores em fevereiro.







