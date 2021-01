Goldman Sachs tem lucro líquido e receita bem acima do esperado no 4º trimestre

O Goldman Sachs informou nesta terça-feira que registrou líquido de US$ 4,51 bilhões no quarto trimestre de 2020, um salto de 135% em relação a igual período de 2019. O ganho por ação avançou 158%, a US$ 12,08, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 7,45.

A receita do banco cresceu 17,9%, a US$ 11,74 bilhões, também acima da previsão do mercado, de US$ 9,99 bilhões. Em 2020 como um todo, o lucro líquido foi de US$ 4,751 bilhões e a receita, US$ 44,5 bilhões.

Após a divulgação dos resultados, a ação do Goldman Sachs subia 2,46% no pré-mercado da Bolsa de Nova York, por volta das 9h50 (horário de Brasília). (Com informações da Dow Jones Newswires).

