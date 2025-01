Goldman Sachs tem lucro de US$ 4,11 bilhões no 4º trimestre de 2024

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,11 bilhões no quarto trimestre de 2024, maior do que o ganho de US$ 2,99 bilhões registrado no mesmo período no ano anterior, mostra balanço divulgado nesta quarta-feira, 15. O lucro por ação do banco norte-americano no período foi de US$ 11,95, bem acima da expectativa de analistas da FactSet, que esperavam US$ 8,21.

A receita do banco norte-americano foi de US$ 13,87 bilhões, um crescimento em comparação ao anterior, quando totalizou US$ 12,69 bilhões.

O número também superou o consenso da FactSet, de US$ 12,35 bilhões.

Já a provisão para perdas de crédito caiu para US$ 351 milhões no quarto trimestre, de US$ 397 milhões um ano antes.

“Atingido ou excedemos quase todas as metas que definimos em nossa estratégia para o crescimento da empresa há cinco anos e, como resultado, aumentamos nossas receitas em quase 50% e melhoramos a durabilidade de nossa franquia”, disse o CEO do banco, David Solomon, ao mencionar estar “muito satisfeito” com os fortes resultados do banco para o trimestre e o ano.