Goldman Sachs supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

O Goldman Sachs informou nesta quarta-feira, 14, que teve lucro líquido de US$ 6,84 bilhões no primeiro trimestre de 2021, quase seis vezes maior do que o ganho de US$ 1,21 bilhão observado em igual período do ano passado. Na mesma comparação, o lucro por ação saltou de US$ 3,11 para US$ 18,60, superando de longe a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 10,22. Já a receita do banco americano teve expansão anual de 102% no último trimestre, a US$ 17,7 bilhões, também superando o consenso do mercado, de US$ 12,56 bilhões. Após a divulgação do balanço, a ação do Goldman Sachs subia 1,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York, por volta das 8h45 (horário de Brasília).

