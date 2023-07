Goldman Sachs/Solomon: ambiente macro desafiador gerou ventos contrários que afetam negócios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 12:22 Compartilhe

O presidente do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou que o ambiente macroeconômico nos Estados Unidos é desafiador e gera ventos contrários “significativos” para o banco e os suas atividades. No segundo trimestre, os resultados do gigante de Wall Street também foram afetados por uma transição no banco, rumo a um modelo de negócios com uso menos intensivo de capital, segundo o banqueiro.

“Este momento do ciclo econômico cria ventos contrários significativos para o Goldman Sachs e nossos negócios. Ao mesmo tempo, estamos tomando decisões difíceis que estão influenciando os negócios, o que não é surpresa que estejamos passando por um período de baixos resultados”, disse Solomon, em teleconferência com analistas e investidores, na manhã desta quarta-feira, 19.

O banco fez uma baixa de ativos de quase US$ 1 bilhão no segundo trimestre – o que impactou os números do período. Desse valor, US$ 504 milhões foram vinculados à plataforma de consumo e US$ 485 milhões a investimentos imobiliários.

Solomon disse que o ambiente global ainda pede cautela em relação à inflação, menor crescimento econômico, tensões geopolíticas e a atividade corporativa. Nos EUA, ele mencionou o foco do Federal Reserve (Fed o banco central americano) no combate à inflação. “Não há dúvidas”, reforçou, em referência ao compromisso do Fed com a estabilidade de preços.

O Goldman Sachs encerrou nesta quarta-feira a temporada de balanços dos grandes bancos americanos ao anunciar que teve lucro líquido de US$ 1,22 bilhão no segundo trimestre de 2023, um tombo de 58% ante um ano e que foi além das projeções do mercado.

Apesar disso, Solomon afirmou que está satisfeito que o progresso da estratégia de reduzir a intensidade de capital do banco. “Continuo totalmente confiante de que cumpriremos nossas metas e voltaremos a entregar a um retorno significativo para os acionistas”, concluiu o banqueiro.

