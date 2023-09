Goldman Sachs paga US$ 6 mi por anos de falhas em reportar sobre operações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2023 - 12:39 Compartilhe

O Goldman Sachs concordou em pagar US$ 6 milhões para resolver a acusação de que deixou de fornecer informações completas e precisas sobre operações com ativos à Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos. Por mais de uma década, o Goldman enviou mais de 22 mil registros considerados deficientes sobre essas operações, segundo a SEC, com dados faltando ou imprecisos de pelo menos 163 milhões de transações.

Ainda segundo a SEC, o Goldman violou a necessidade de guardar registros do trabalho dos operadores e também de reportar provisões conforme leis federais dos EUA.

O banco admitiu o problema e realizou uma reavaliação ampla de seu programa para reportar operações, acrescenta.

Em separado, a Autoridade Regulatória do Setor Financeiro dos EUA também chegou a um acordo com o Goldman por conduta similar. Um porta-voz do banco disse que a companhia está satisfeita por ter resolvido a questão. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias