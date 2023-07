Goldman Sachs lucra menos que o esperado no 2º trimestre, mas receita surpreende

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 9:19 Compartilhe

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 1,22 bilhão no segundo trimestre de 2023, valor 58% menor que o ganho de US$ 2,93 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 19. Entre abril e junho, o banco americano registrou lucro por ação ordinária de US$ 3,08, abaixo do lucro do mesmo período do ano passado, de US$ 7,73, e também abaixo da previsão da FactSet, de US$ 3,16.

Já a receita líquida do Goldman Sachs teve queda anual de 8,2% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, e caiu 11% comparada ao trimestre anterior, a US$ 10,90 bilhões, mas veio acima do consenso da FactSet, de US$ 10,61 bilhões.

O banco aumentou seu dividendo trimestral para US$ 2,75 por ação. Antes, o dividendo era de US$ 2,50 por ação. Após uma reação inicial negativa, a ação do Goldman Sachs operava perto da estabilidade no pré-mercado de Nova York.

