Goldman Sachs injeta US$233 milhões em unidade de crédito do Mercado Livre

SÃO PAULO (Reuters) – O Mercado Livre anunciou nesta segunda-feira que o Goldman Sachs fez um aporte de 233 milhões de dólares no grupo para ampliar a capacidade da companhia em ofertar crédito para pessoas físicas e pequenas empresas no Brasil e no México.

Do total, 106 milhões de dólares serão usados no Brasil e o restante será destinado ao México. O Goldman Sachs já injetou 485 milhões de dólares entre 2021 e 2022 no Mercado Crédito, unidade de financiamentos da fintech do grupo, o Mercado Pago.

O Mercado Crédito e todo o ecossistema do Mercado Livre são uma plataforma única para melhorar o fluxo de capital para empresas sem acesso a crédito no sistema financeiro tradicional”, disse em comunicado à imprensa Santiago Rubin, diretor geral e de mídia, tecnologia e telecomunicações do Goldman Sachs para América Latina.

As linhas de crédito do Mercado Pago disponíveis na região já atingem a concessão de mais de 7,55 bilhões de dólares, totalizando 175 milhões de empréstimos destinados ao consumidor e capital de giro para pequenas e médias empresas, informou o Mercado Livre.