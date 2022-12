Goldman Sachs eleva recomendação de Multiplan para “compra”; ação sobe

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 10:53 Compartilhe

(Reuters) – As ações da Multiplan avançavam cerca de 2% nesta sexta-feira, entre os melhores desempenhos do Ibovespa, favorecidas por relatório de analistas do Goldman Sachs elevando a recomendação dos papéis a “compra”, mas mantendo o preço-alvo de 28 reais.

Às 10:48, os papéis subiam 2%, a 22,46 reais, enquanto o Ibovespa caía 0,62%. No setor, as units de Iguatemi valorizavam-se 2,38% e brMalls avançava 0,59%.

Na visão dos analistas do banco norte-americano, o portfólio da Multiplan continua a impulsionar uma expansão real nos aluguéis, fundamental para elevar os múltiplos. Eles também escreveram que o preço atual da ação da companhia representa uma oportunidade atraente para investidores.

(Por Paula Arend Laier)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias