Goldman Sachs diz que teste de estresse do Fed não refletiu evolução de seus negócios

Estadão Conteúdo 28/06/2024 - 20:44

O Goldman Sachs Group informou ter sido notificado pelo Federal Reserve a impor um colchão de capital de estresse de 6,4%, resultando em uma exigência de índice padronizado de capital comum nível 1 de 13,9%, que entrará em vigor em 1º de outubro.

“Este aumento não parece refletir a evolução estratégica do nosso negócio e o progresso contínuo que fizemos para reduzir a intensidade da nossa perda de estresse, que o Federal Reserve reconheceu nos últimos três testes”, disse o presidente e CEO David Solomon,. em um comunicado. “Entraremos em contato com nosso regulador para entender melhor suas determinações”.

O plano de capital do Goldman inclui aumentar o dividendo para US$ 3, ante US$ 2,75, a partir de 1º de julho.