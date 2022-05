Goldman Sachs corta projeção de alta do PIB dos EUA no 2º TRI de 2,9% a 2,5%

O Goldman Sachs informa, em relatório a clientes datado deste sábado, que cortou sua projeção para o crescimento da economia dos Estados Unidos no segundo trimestre, de 2,9% a 2,5%. O banco diz que isso ocorre por causa de problemas nas cadeias de produção, diante de fatores como a guerra entre Ucrânia e Rússia e os lockdowns por covid-19 na China. O Goldman afirma que dados apontam para desaceleração nos gastos dos consumidores no fim de abril e no início de maio, diante de condições financeiras mais apertadas e preços ao consumidor mais elevados.





Segundo o Goldman, o quadro no exterior, com os problemas na Ucrânia e na China, provocaram desaceleração, mas não descarrilaram a produção de automóveis dos EUA. O banco diz que cronogramas atualizados de produção indicam que a produção de veículos a motor nos EUA seguem na rota para avançar em relação ao primeiro trimestre, em parte por causa de montadoras dos EUA menos dependentes de fornecedores ucranianos do que os concorrentes na Europa.