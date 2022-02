Goldman Sachs corta previsão para S&P 500 em NY ao final do ano a 4.900 pontos

O Goldman Sachs afirma, em relatório a clientes, que reviu sua expectativa para o nível do índice acionário S&P 500 para o fim deste ano, de 5.100 a 4.900 pontos. De qualquer forma, o banco continua a esperar alta em relação ao nível atual, com o índice no período da tarde desta segunda-feira oscilando perto dos 4.400 pontos.

A instituição diz que realizou o ajuste na expectativa após resultados de balanços do quarto trimestre. Além disso, lembra que seus economistas preveem sete elevações de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo de 2022, com o juro da T-note de 10 anos avançando a 2,25%.

Mesmo com a revisão, o banco nota que continua a esperar tendência de alta nas ações, com os preços apoiados por balanços corporativos ao longo do ano.

