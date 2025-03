Goldie Hawn revela problema de saúde durante o Oscar 2025: ‘Estou cega’

A atriz Goldie Hawn, de 79 anos, surpreendeu o público do Oscar 2025 ao expor neste domingo, 2, que sofre de catarata, doença que compromete a visão e pode causar cegueira. A revelação foi feita em meio a um momento descontraído no palco ao lado de Andrew Garfield.

Os artistas subiram ao palco para anunciar o vencedor da categoria de Melhor Animação, que ficou com Flow (2024). Antes do anúncio oficial, no entanto, o ator britânico aproveitou a oportunidade para homenagear a artista, destacando sua influência na vida de sua falecida mãe, Lynn Garfield.

“Houve uma pessoa que trouxe mais diversão e conforto para a minha mãe durante a vida dela. Hoje me sinto com muita sorte porque posso agradecer a essa pessoa, do fundo do meu coração. Essa pessoa é a Goldie Hawn”, declarou Garfield.

Visivelmente emocionada, Hawn retribuiu o carinho e relembrou sua trajetória no cinema. “Eu tive muita sorte em fazer filmes… e fazer as pessoas sorrirem. E talvez algumas não tenham achado graça, mas tudo bem. Enquanto isso…”, disse ela antes de interromper a própria fala.

A atriz então se voltou para Garfield e pediu ajuda: “Ok. Querido, você pode ler aquilo ali. Não consigo ler. Estou completamente cega”. Entre risos da plateia, ela reforçou: “Quer dizer, estou mesmo! Catarata”.

A atriz ficou conhecida na década de 1970 pelo filme “Flor de Cacto” (1969) — que lhe rendeu o Oscar de Melhor atriz coadjuvante.

Andrew Garfield to Goldie Hawn: “There’s a person that gave my mother during her life the most joy, the most comfort and tonight I feel very lucky because I get to thank that person from the bottom of my heart. That person is Goldie Hawn.”#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/ZECLT3Imk4

— ABC News (@ABC) March 3, 2025