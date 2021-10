Golden Lions intensifica a preparação para a estreia na liga MGFL Hinova A equipe de BH é uma das participantes do torneio, o primeiro de alto nível após o início da pandemia de Covid-19

Com o avanço da vacinação no estado de Minas Gerais, os esportes vão retornando aos poucos e um deles é o futebol americano, que tem data marcada para o reinício das atividades. A liga MGFL Hinova começa no próximo dia 6 de novembro. E uma das equipes que atuará nesta estreia será os Golden Lions.

A equipe belorizontina vem buscando seu espaço no cenário brasileiro aos poucos e vem em busca do título da primeira competição da temporada 2021. Os treinamentos já estão acontecendo e as equipes estão acompanhando seus atletas de perto.

Apesar de os cuidados contra a Covid-19 ainda serem necessários, as equipes já voltaram aos trabalhos de campo. Progressivamente a equipe dos Lions vai retornando pois, como a temporada anterior não aconteceu, muitos atletas ficaram parados. Com isso, muitos deles perderam ritmo de jogo e vão retornando aos poucos para ganhar velocidade, força e técnicas. A equipe está adotando treino em academia e uma vez por semana vão a campo para ganhar entrosamento e para treinar suas táticas.

– O retorno, em termos de preparação física tá bem complicado né? A vida de muita gente mudou muito durante a pandemia. Vários atletas ainda têm receio de voltar aos treinos no campo, e ainda tem a questão dos protocolos, o que dificulta bem a dinâmica dos treinos. A prioridade nesse momento é o ganho de força, preparação tática e técnica-disse Lucas Avellãn, preparador físico da equipe da capital mineira.

Os atletas precisam retomar a boa forma para chegarem no auge físico e técnico na Liga MGFL. Por isso os treinos vêm acontecendo por setores da equipe e até mesmo separado por posições para que cada atleta possa desenvolver desde o básico até a parte do jogo que exige mais experiência. Também existe a parte onde a equipe se reúne para uma espécie de simulação de jogo onde treinam as jogadas em ação simulada a partida já usando parte dos equipamentos que serão utilizados em campo nos jogos oficiais.

A equipe irá enfrentar a forte equipe do Galo FA em seu primeiro confronto da liga. A partida ocorrerá fora da capital mineira, em Pará de Minas-MG, no interior do estado. O tempo de preparação vai ficando limitado e nas próximas semanas será a hora de colocar em prática tudo aquilo que foi treinado durante este período.

