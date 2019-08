Golar Power quer utilizar cabotagem para transportar gás a novos destinos

Dona do primeiro terminal de regaseificação privado do País, instalado no litoral de Sergipe, a empresa Golar Power planeja utilizar a infraestrutura de cabotagem para transportar o gás natural para outros Estados. Essa seria mais uma alternativa de fornecimento do combustível, além da produção nas bacias brasileiras.

A Golar é uma das pioneiras entre os investidores privados no novo mercado de gás natural, em que a Petrobras, após acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), está abrindo espaço para que outras companhias atuem no setor.

Celso Silva, vice-presidente da Golar para a América Latina, palestrante em seminário sobre o gás natural promovido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), disse que a empresa aposta nas atuais condições do mercado brasileiro. Em sua opinião, o ambiente é favorável ao investimento no setor de gás no País.

A Golar aguarda a conclusão de uma chamada pública das distribuidoras de gás para ampliar o fornecimento de gás, hoje restrito a uma térmica que está construindo no município sergipano de Barra dos Coqueiros. Nova usina foi planejada para o mesmo terreno, dependendo do resultado do leilão de energia A-6.

Além disso, a Golar possui licenciamento para construir novo terminal de regaseificação, dessa vez em Santa Catarina. Há ainda o plano de levar o gás para o interior do País em caminhões. E a importação de caminhões para que, num projeto piloto, testem o uso do gás natural como combustível no lugar do óleo diesel.