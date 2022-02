Golaço, Gabigol! Torcedor especial presenteado pelo atacante é ajudado por ONG e ‘fala do Flamengo 24h’

A temporada do Flamengo ainda está só no começo, mas o atacante Gabigol já pode ser considerado o artilheiro dentro e fora de campo. O motivo? O golaço que Gabi marcou ao presentear o jovem Guilherme, torcedor especial do Rubro-Negro. Aos 15 anos, o piauiense é fã do camisa 9 e viralizou nas redes sociais após gravar um vídeo revelando seu amor pelo atleta.

Bola dentro, Gabigol! Guilherme, de 15 anos, perdeu a mãe recém-nascido e vive com ajuda de ONG (Reprodução)

Quem traduz a emoção do menino é Amanda Paz, integrante do Projeto Mundo Colorido Piauí e madrinha de Guilherme. Foi da câmera do celular dela que ele realizou 50% de seu sonho: ser visto por Gabigol e poder receber o carinho do atacante da Gávea. Amanda resume a sensação.

– Foi uma emoção sem tamanho. Eu não imaginava que ele reagiria daquela forma. Eu falava com ele, e o Guilherme não conseguia se expressar. Só ficou de boca aberta e sem reação. Tentava falar, mas não conseguia – contou ela ao LANCE!

DO SONHO À REALIZAÇÃO: GUILHERME E MADRINHA AGRADECEM O MIMO

A interação entre Gabigol e Guilherme aconteceu há três semanas, no último dia 20 de janeiro, via Twitter. Amanda havia sugerido ao garoto gravar um vídeo e tentar chamar a atenção do atleta. Eles já haviam tentado nos anos anteriores, mas sem muito sucesso. Desta vez, 644 mil visualizações, incluindo a do atacante.

Nesta sexta-feira, a assessoria do craque enviou um kit com produtos do jogador, como uma bandana e um Gabi de pelúcia para ele. Eles agradeceram em vídeo a recordação. Agora, resta realizar os outros 50% do plano.

Vamos marcar isso meu guerreiro ❤️ https://t.co/La6TYZ34IM — Gabi (@gabigol) January 20, 2022

– O sonho do Guilherme é ir para o Rio de Janeiro conhecer o Gabigol. Eu perguntei se ele queria fazer um vídeo em 2019. Postamos, mas não teve muita visibilidade. Tentamos de novo e não deu. Porém, o Guilherme tem uma fé grande. Lutamos bastante para realizar o sonho de falar com o Gabi. Eu fiquei desacreditada (quando o Gabriel respondeu). Imaginei que não conseguiria realizar o sonho dele. Agora, vou tentar ao menos levá-lo para o Maracanã.

‘GABIGOL É O JOGADOR FAVORITO DELE’!

Guilherme mora na cidade de Barras, no Piauí, e recebe ajuda dos “anjos da ONG”. A história de superação do torcedor, que é portador de deficiência, começou desde recém-nascido, quando perdeu a mãe aos 4 meses.

– É um menino muito especial. Ele tem 15 anos e vem de uma família muito carente. Ele sempre foi um menino muito ativo. Mesmo que não tenho uma dicção de fala muito boa, ele se expressa e sabe o que quer. Ele sempre amou muito o Flamengo. Para ele, só existe o Gabigol. É o jogador favorito dele. Fala 24h do dia sobre Flamengo e Gabigol – contou Amanda.

O FUTEBOL ALÉM DO CAMPO E BOLA

O narrador do Grupo Disney João Guilherme também participou da solidariedade do craque. Após Gabi conversar com Guilherme via rede social, João exaltou a atitude do rubro-negro. Por não ter sido a primeira vez que Gabriel realiza sonho de pequenos torcedores, o locutor da ESPN reafirma a importância de que atletas entendam seu “tamanho social”.

– É fundamental que o jogador de futebol tenha noção do que ele representa. Principalmente os atletas que são conhecidos e atuam em clubes de massa. Eles têm relevância na sociedade. É o caso do Gabigol, que tem uma influência muito grande, principalmente as crianças. Cansamos de ver cenas de pequenos torcedores idolatrando o Gabriel. Eles têm que dar o exemplo para a garotada – avaliou João Guilherme ao L!

Artilheiro do Flamengo nas últimas temporadas e figura constante na Seleção Brasileira, Gabriel estreou balançando as redes no Cariocão, na semana passada, na vitória por 3 a 0 contra o Boavista. Se depender do Guilherme, não faltará apoio e vibração no ano do centroavante rubro-negro.

Que lindo . Parabéns @gabigol . Atitudes como essa não tem preço https://t.co/QktYO4v2Nm — joaoguilherme (@joaoguilherm) January 21, 2022

