Golaço de Neymar é eleito o mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões; relembre o lance Craque brasileiro do PSG deu uma caneta no adversário antes de chutar cruzado da entrada da área

Após ficar de fora das premiações do The Best, um prêmio de consolação. Nesta sexta-feira, Neymar venceu a eleição de gol mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa. O golaço escolhido foi o primeiro dos três marcados pelo brasileiro na vitória sobre o Istanbul Basaksehir, no Parc des Princes, na última rodada.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Neymar recebeu de Verratti de costas para a área, girou o corpo e deu uma caneta desconcertante no marcador antes de chutar cruzado, sem chances para o goleiro Günok. O golaço abriu o caminho para a goelada de 5 a 1 sobre o clube turco, que deixou o PSG em primeiro lugar na chave, com 12 pontos.

Além do golaço do brasileiro, completam o pódio da eleição o gol de letra de Griezzman, na vitória do Barcelona sobre o Ferencváros, e o chute no ângulo de Modric, na derrota do Real Madrid para o Shakhtar Doneskt. Relembre os lances no vídeo acima.

Nas oitavas de final, a equipe comandada por Thomas Tuchel irá enfrentar o Barcelona. O primeiro jogo será no Camp Nou, dia 16 de fevereiro, e a volta, no Parc des Princes, está marcada para 10 de março.

