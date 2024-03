Gol vai sair ‘muito maior’ de processo de recuperação judicial, afirma ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 14:48 Para compartilhar:

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse estar otimista sobre o processo de recuperação judicial da Gol. A expectativa do ministro é que a companhia saia dele “muito maior”. “Estou muito confiante de que esse processo da Gol vai permitir que ela funcione bem e comece a apresentar resultados significativos para a população brasileira”, comentou nesta segunda-feira, 25, à imprensa.

Costa Filho disse ainda que outras companhias, como Delta, American Airlines e Latam, também enfrentarem recuperações judiciais e “hoje estão muito maiores do que estavam lá atrás”.

As falas do ministro sobre a Gol ocorreram em meio à expectativa pelo lançamento de uma linha de crédito para as aéreas.

Ao longo dos últimos meses, Silvio Costa Filho apresentou diferentes prazos para a apresentação do projeto. No entanto, garantiu nesta terça que espera ter “avanços significativos” na pauta ao longo do mês de abril.

O plano vem sendo desenvolvido pelo ministério de Portos e Aeroportos em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Em 25 de janeiro, a Gol entrou com um pedido voluntário de recuperação judicial no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, num processo conhecido como Chapter 11, para dar início a sua reestruturação financeira. Em setembro do ano passado, a dívida bruta da companhia era de R$ 20,227 bilhões.

Em comunicado lançado na época, a Gol afirmou que utilizará o processo para “reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo e fortalecer sua estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo”.

