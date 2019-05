Gol terá voos diretos e diários para Araçatuba a partir de novembro

A Gol anunciou na manhã desta segunda-feira, 27, a cidade de Araçatuba (SP) como novo destino em sua malha doméstica, com início das operações previsto para novembro. Os voos serão diretos e diários.

“Esses novos voos reforçam nossa expansão de malha paulista, que visa fortalecer a posição competitiva da Gol no Estado e também no Brasil. Com estas operações passamos a atender um total de 75 destinos”, disse Eduardo Bernardes, Diretor Vice-Presidente Comercial e Marketing, em comunicado ao mercado.

Este é o sétimo destino regional anunciado pela Gol este ano. Em março, a companhia anunciou voos regulares para as cidades de Cascavel (PR), Passo Fundo (RS), Vitória da Conquista (BA), Sinop (MT), Franca (SP) e Barretos (SP).

Para realizar a nova rota, a Gol utilizará as aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com capacidade de até 138 passageiros.