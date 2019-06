Gol terá voo de SP para Cabo Frio a partir de dezembro

A Gol anuncia voos para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, com início em dezembro, a partir do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Este é o nono destino regional lançado pela Gol este ano.

O voo será com Boeing 737-700 Next Generation, os aviões de maior capacidade a operar no aeroporto da cidade na Região dos Lagos, no Rio, conforme comunicado.