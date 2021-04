Gol tem prejuízo de R$2,5 bi no 1º tri, fará aumento de capital

SÃO PAULO (Reuters) – O prejuízo líquido da Gol quase triplicou no primeiro trimestre, já que a pandemia do coronavírus reduziu a demanda por voos, disse na quinta-feira, horas após anunciar que estava buscando mais dinheiro dos investidores.

O prejuízo líquido da Gol subiu para 2,5 bilhões de reais, ante perda de 900 milhões de reais no último trimestre de 2020, e ela disse que espera apenas um aumento modesto na demanda no segundo trimestre.

A epidemia no Brasil, que em boa parte do trimestre foi a pior do mundo medida pelo número diário de mortes, dificultou uma recuperação que no final do ano passado havia deixado as companhias aéreas com um tom otimista.

A Gol disse que a demanda por viagens aumentou 4% na terceira semana de abril ante mesma semana de março e que agora espera que sua capacidade no segundo trimestre chegue a cerca de 61% dos níveis pré-pandêmicos.

A receita de passageiros entre janeiro e março ficou em 1,4 bilhão de reais, abaixo dos 1,7 bilhão no trimestre anterior, e metade do que a companhia gerou no mesmo período de 2020.

O caixa e equivalentes de caixa disponíveis da Gol caíram para 400 milhões de reais em 31 de março.

Embora a companhia aérea diga que tem uma liquidez total muito maior, que inclui caixa restrito, ela reconheceu que mesmo essa medida caiu significativamente no trimestre.

A Gol disse que não espera queimar caixa no segundo trimestre, com fluxo de caixa no ponto de equilíbrio.

A Gol anunciou na noite de quarta-feira um aumento de capital de cerca de 512 milhões de reais em novas ações, com os acionistas controladores, os irmãos Constantino, revelando que planejam subscrever até 270 milhões de reais do total, a um preço por ação preferencial 24,19 reais.

(Reportagem de Marcelo Rochabrun)

