Gol tem média diária de 489 voos em janeiro, ante 476 em dezembro

A Gol aumentou sua capacidade para uma média de 489 voos por dia, alta 3% em relação à média de 476 voos em dezembro do ano passado, segundo relatório mensal de desempenho. Mesmo assim, a companhia aérea registrou redução de 18% no volume de vendas na comparação mensal, em função da queda na demanda por viagens decorrente da segunda onda de casos de covid-19 no Brasil, como aponta.

A empresa diz que atingiu um novo recorde de passageiros transportados desde o início da pandemia, com mais de 93 mil clientes atendidos em um dia. A receita bruta consolidada mensal foi de R$ 810 milhões e a taxa de ocupação média foi de 83,2%, patamar considerado consistente em relação aos meses anteriores.

Além disso, a aérea reportou consumo líquido de caixa de R$ 1 milhão por dia em janeiro, uma reversão da geração líquida de caixa registrada entre novembro e dezembro do ano passado. Para o primeiro trimestre de 2021, a companhia estima um consumo líquido de caixa em R$ 2 milhões por dia.

Para fevereiro, a Gol operará cerca de 371 voos por dia, o que significa cerca de 51% do realizado no mesmo mês do ano passado. Para o primeiro trimestre deste ano, a empresa espera manter os custos de pessoal em posição reduzida, em até 25% dos patamares pré-pandemia.

