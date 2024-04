Gol suspende transportes de animais após cachorro morrer ao ser enviado a aeroporto errado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/04/2024 - 8:46 Para compartilhar:

A companhia aérea Gol divulgou que suspendeu por 30 dias o serviço de transporte de animais após a morte do golden retriver, chamado Joca, de cinco anos, que, devido a uma falha operacional, foi enviado ao aeroporto errado.

O Joca embarcou junto ao tutor, João Fantazzini, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), e deveria ter desembarcado em Sinop (MT). Porém acabou sendo levado para Fortaleza (CE).

Assim que desembarcou em Sinop, João Fantazzini ficou esperando para que Joca fosse entregue a ele. Porém, ao questionar a companhia aérea, foi informado que o animal havia sido levado para o destino errado. Por conta disso, ele deveria voltar para São Paulo.

Quando chegou ao Aeroporto de Guarulhos, João encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a Gol informou que decidiu suspender os serviços de transporte animal para se dedicar no processo de investigação do caso. O serviço de Dog e Cat Cabine não sofrerá alteração.

“Para os clientes que contrataram o transporte do seu pet entre 24/04/24 a 23/05/24 por meio dos serviços que estão com restrição, poderão optar por restituição total do valor, inclusive do valor da sua passagem (no caso de Dog&Cat + Espaço), ou por postergar a viagem, sem custo, para depois de 23/05/24 em voos até 31/12/2024. Aqueles clientes que se encontram no destino de sua viagem e possuem um dos serviços restritos contratados para a volta serão atendidos se assim desejarem”, finalizou.