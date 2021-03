Gol: Reorganização corporativa é aprovada por acionistas da aérea e da Smile

A Gol Linhas Aéreas confirmou nesta quarta-feira, 24, que a reorganização corporativa em negociação com a Smiles foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizadas por ambas. Com isso, fica aprovada a migração da base acionária da Smiles para a Gol, acrescenta a empresa em comunicado ao mercado. Como antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a proposta de incorporação foi finalmente aprovada pelos acionistas da Smiles após mais de dez horas seguidas de negociações.

No início da noite, a Gol elevou sua oferta para os acionistas da Smiles para um preço implícito de R$ 27,00 por ação, de forma que os acionistas da Smiles vão receber, por ação ordinária que possuírem, R$ 9,14 e 0,6601 ação da Gol; ou R$ 22,54 e 0,1650 ação da Gol, a critério dos acionistas que, “neste último caso, deverão exercer a opção na forma descrita na Seção 3 do Protocolo e Justificação”, acrescenta a empresa ao detalhar as opções de relação de troca.

Segundo a Gol, todas as condições constantes na proposta divulgada em 12 de fevereiro e do Protocolo e Justificação permaneceram inalteradas.

Veja também