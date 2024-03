Gol reduz prejuízo líquido recorrente em 94,3% no 4º trimestre ante 1 ano, para R$ 21,8 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 10:27 Para compartilhar:

A Gol registrou prejuízo líquido recorrente de R$ 21,8 milhões no quarto trimestre de 2023, uma redução de 94,3% em relação aos R$ 381,6 milhões negativos reportados no mesmo período de 2022. No critério não ajustado, houve prejuízo líquido de R$ 1,097 bilhão, revertendo lucro líquido de R$ 230,9 milhões um ano antes.

O prejuízo líquido recorrente exclui efeitos de variação cambial e marcação a mercado do componente derivativo do ESSN, no total de R$ 1,1 bilhão.

O Ebitda recorrente da companhia subiu 38,3% na comparação anual, para R$ 1,615 bilhão, com margem de 32%, 7,3 pontos porcentuais acima do quarto trimestre de 2022. Já o Ebit recorrente somou R$ 1,180 bilhão, crescimento de 67,1% na mesma base comparativa.

A companhia registrou R$ 5,0 bilhões de receita operacional líquida, 6,7% superior ao quarto trimestre de 2022 e 32,6% acima da cifra reportada no último trimestre de 2019. As receitas auxiliares somaram R$ 301 milhões, representando 6,0% da receita líquida total no quarto trimestre de 2023.

