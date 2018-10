Gol prevê margem Ebit de 5,0% a 5,5% no 3º tri, afetada por câmbio e combustível

A Gol anuncia projeções (guidance) para o terceiro trimestre deste ano, de forma preliminar e não auditada. Um dos principais indicadores da companhia aérea, a margem Ebit, está prevista para a faixa de 5 a 5,5%, bem abaixo da meta para a margem operacional anteriormente divulgada para o exercício de 2018, de 11%.

Já a previsão para a margem Ebitda é de 11,0% a 11,5% no trimestre findo em setembro, ao passo que a meta para o ano é de 16%. Por sua vez, o fluxo de caixa operacional deve ficar entre R$ 450 milhões a R$ 500 milhões.

A projeção para alavancagem financeira, medida pela dívida líquida/Ebitda, é de 3,3 vezes ao final do trimestre encerrado em setembro, acima da meta para o ano, de 2,8 vezes.

No informe intitulado “atualização ao investidor”, a Gol explica que o guidance para a margem Ebit representa uma redução de aproximadamente 7 pontos porcentuais em relação ao registrado no terceiro trimestre de 2017, de 12,2%, “afetada pela apreciação do dólar frente ao Real e pelo aumento do preço do combustível”, o querosene de aviação (QAV), no período. O preço médio do combustível por litro deve se situar entre R$ 3,05 e R$ 3,10 no trimestre, com uma taxa média de câmbio de R$ 3,95.

Ainda sobre combustíveis, os custos unitários ex-combustíveis (CASK ex-comb.) devem cair 2,5% sobre o terceiro trimestre de 2017. Na mesma comparação, a receita unitária de passageiro (PRASK) deve ficar entre 4,5% a 5,0% acima, enquanto a expectativa de receita unitária (RASK) é de aumento de 4,0% a 4,5%.

A oferta de voos (ASK) tem previsão de aumento de cerca de 4% sobre o terceiro trimestre de 2017 e a capacidade em assentos, de 5%.