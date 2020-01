Gol: Oferta de assentos sobe 3,1% em dezembro, e demanda tem alta de 1,1%

A Gol divulgou nesta terça-feira, 7, suas prévias operacionais do mês de dezembro, e consequentemente do quarto trimestre e de todo o ano de 2019. No mês, a oferta de assentos (ASK) subiu 3,1% na comparação com dezembro de 2018, enquanto a demanda (RPK) avançou 1,1%. Assim, a taxa de ocupação dos voos da companhia caíram 1,6 ponto porcentual, para 82%. O número de passageiros transportados teve aumento de 6,5%.

No quarto trimestre, a ASK teve alta de 6,1%, enquanto a RPK subiu 5,5%. Assim, a taxa de ocupação recuou 0,4 ponto, para 81,5%. O número de passageiros transportados, na comparação com o mesmo período de 2018, subiu 8,4%. No acumulado do ano, houve aumento de 6,3% na oferta e de 8,9% na demanda, o que resultou na taxa de ocupação de 82%, 2 pontos acima do apurado em 2018. O número de passageiros avançou 9,1%.

A piora dos números em dezembro e no trimestre teve maior participação dos voos internacionais. No mês, a taxa de ocupação caiu 2,3 pontos, com queda de 12% na demanda e de 9,3% na oferta. No trimestre, a piora na ocupação foi de 1,3 ponto, com queda de 2,7% na RPK e de 1% na ASK. Em todo o ano passado, a ocupação dos voos internacionais da Gol subiu 2,5 pontos, para 76,3%, resultado de aumento de 31% na demanda e de 26,8% na oferta.

No mercado doméstico, a taxa de ocupação em dezembro caiu 1,7 ponto, para 83%, com aumento de 5,2% na oferta e de 3,1% na demanda. Entre outubro e dezembro, a ocupação recuou 0,4 ponto, para 82,5%, com alta de 7,1% na oferta e de 6,6% na demanda. No ano, a Gol teve uma melhora na ocupação de 2,1 pontos, para 82,9%. A ASK subiu 3,6%, enquanto a RPK teve aumento de 6,3%.