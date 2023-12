Gol obtém aprovação para acessar apólice de seguro de até US$ 209 mi para manutenção de motores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 12:54 Para compartilhar:

A Gol Linhas Aéreas obteve a aprovação para acessar uma apólice de seguro de crédito recém-desenvolvida e estruturada com o apoio direto da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex) e com lastro no Fundo Garantidor a Exportação (FGE).

Esta apólice de seguro de crédito pode ser utilizada para viabilizar serviços de manutenção prestados exclusivamente no Brasil pela unidade de manutenção GE-Celma MRO, apoiando a economia local de Petrópolis, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e permitindo que a Gol busque linhas de crédito de terceiros de até US$ 209 milhões para o financiamento da manutenção de seus motores CFM56-7B, informou a companhia.

