Gol: Média de voos diários em fevereiro tem queda de 28%

A companhia aérea Gol divulgou sua atualização operacional mensal referente a fevereiro. A média de voos diários caiu de 493 em janeiro para 355 no mês passado, recuo de 28%. No feriado de carnaval, mesmo com a festa suspensa, a Gol conseguiu capturar um aumento de demanda, e chegou a ter pico de 469 voos.

Em março, a companhia afirma que vai implementar um novo corte de voos, operando cerca de 250 por dia. A companhia afirma que isso reflete a menor demanda por viagens, consequência da piora do cenário da pandemia de covid-19 no Brasil.

A Gol afirma ainda que desde o início da crise até o fim de março, terá diminuído sua frota em 17 aeronaves Boeing 737 arrendadas, além da redução em 34 aviões sobre a previsão de recebimentos de 737 MAX previstos para o período 2020-2022.

Com isso, os dados operacionais sobre os voos da companhia também apresentaram piora na comparação com janeiro. O total de assentos caiu 35% de um mês para o outro, enquanto a oferta de lugares (ASK) recuou 37%. A taxa de ocupação fechou o mês em 80,8%, caindo 2,4 pontos. E assim, a receita bruta consolidada recuou 42%, para R$ 503 milhões.

O consumo de caixa diário pela Gol em fevereiro foi de R$ 3 milhões por dia. Da frota total de 128 aeronaves, a média em operação durante o mês passado foi de 74, 17 a menos que em janeiro.

No mesmo documento, a Gol defendeu a proposta de incorporação da empresa de programa de fidelidade Smiles. “A companhia acredita que a combinação é importante para alinhar os respectivos incentivos operacionais e financeiros, e resolve as questões que existem hoje devido às ineficiências do contrato vigente que rege o relacionamento entre elas”.

