Gol fecha março com R$1,9 bi em caixa, queda de 10% ante fevereiro

SÃO PAULO (Reuters) – A Gol anunciou nesta terça-feira que fechou março com cerca de 1,9 bilhão de reais em caixa, uma queda de 10% em relação a fevereiro, mostrando como a volta de restrições à circulação impostas pelo recrudescimento da pandemia voltou a pressionar as companhias aéreas no Brasil.

Segundo a empresa, excluindo o serviço da dívida, o consumo de caixa foi neutro no mês passado.

A companhia informou que a taxa de ocupação em seus voos em março atingiu 71,8%, queda de 9 pontos percentuais ante fevereiro. O número diário médio de voos operados por ela no mês passado, 245, foi 31% menor na base sequencial.

E a previsão é de que em abril a queda deve ser ainda maior, com estimativa de operar de 185 a 200 rotas diárias em média, com 50 aeronaves em operação.

A Gol previu que terá um prejuízo por ação de 2,35 reais no primeiro trimestre e uma margem Ebitda de 20% a 22%, ante 46% no primeiro trimestre de 2020. A empresa também prevê ter um consumo diário de caixa da ordem de 3 milhões de reais em abril.

(Por Aluísio Alves)

Veja também