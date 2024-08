Gol: Expectativa é de alta de 25% em número de assentos no Rio no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 16:19 Para compartilhar:

A partir do quarto trimestre, a Gol vai aumentar em 25% o número de assentos em voos saindo do Rio de Janeiro, na comparação com igual período do ano passado, disse o diretor executivo de Planejamento da companhia, Rafael Araújo.

A maior parte do crescimento será em voos para o Nordeste brasileiro e, em linhas internacionais, para o Uruguai e a Argentina, conforme o executivo, que participou do evento Rio Innovation Week, no Rio.

“Vamos continuar investindo”, afirmou, frisando que a aérea conta com grande capilaridade a partir da região. “Os parceiros estratégicos veem que temos capilaridade para seguir para outros destinos no Brasil”.

O executivo destacou ainda que a área continua comprometida com o crescimento do Galeão e apostando no Rio.